Uma operação da Polícia Militar ocorrida na sexta-feira (dia 6) resultou na prisão de um indivíduo, de 31 anos, acusado de tráfico de drogas, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Além da prisão, a ação culminou na apreensão de uma significativa quantidade de entorpecentes.

Uma denúncia apontava que o indivíduo estava em atitude suspeita. Durante a abordagem, a equipe encontrou uma quantidade substancial de drogas com o acusado, que estava em posse de 41 sacolés de maconha (totalizando 100,9g), 5 pinos de cocaína (totalizando 3,5g) e 10 pedras de crack (totalizando 3,8g).

De acordo com informações obtidas pela polícia, o acusado teria relatado que no dia anterior havia feito um “tombo” em uma boca de fumo localizada no bairro Minerlandia, em Volta Redonda, e estava fugindo para Seropédica. Em seu depoimento, ele alegou que sua residência foi tomada por traficantes e que ele teria saído para buscar uma nova carga de drogas.

Após a apreensão das drogas, o indivíduo foi conduzido à 94º DP, onde os materiais foram entregues ao Instituto Criminalístico Carlos Éboli (ICCE) para perícia. O laudo confirmou as quantidades e a natureza das substâncias. O acusado foi então autuado conforme o Artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico ilícito de entorpecentes.

