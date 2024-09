A última sexta-feira, dia 6, foi um dia especial para os animais do Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), que completou 43 anos. A equipe do Zoo-VR promoveu uma alimentação diferente para os bichos, com direito a bolos e doces.

O biólogo Jadiel Teixeira, diretor do zoológico, explicou que foram preparados alimentos com carne dentro de embalagens de presentes, doces e bolos, tudo feito com ingredientes sem açúcar, conservantes ou processados, para respeitar a dieta indicada de cada espécie. Participaram da atividade felinos, aves, répteis e macacos.

“Além de ser uma ação pelo aniversário do Zoológico Municipal, esse tipo de atividade trabalha o que chamamos de enriquecimento ambiental, visando o bem-estar dos animais. Conseguimos trabalhar também, além dos aspectos alimentares, os sensoriais e cognitivos, com os animais tendo acesso a formas, aromas e sabores diferentes até conseguir pegar o alimento”, explicou Jadiel.

Com um plantel de aproximadamente 300 animais de várias espécies, o Zoológico Municipal de Volta Redonda – único público do estado do Rio, sem cobrança de ingressos –, fica localizado em uma área de mais de 150 mil metros quadrados no final da Rua 93C, no número 1.171, na Vila Santa Cecília.

O local conta ainda com um recinto de imersão, que permite contato direto com os animais durante visita guiada para pequenos grupos de pessoas. Com cerca de 750m², a área abriga animais exóticos: aves como hagapornes, calopsitas, faisões, marrecos mandarim, gansos egípcios, periquitos e pavões; e répteis como cágados e jabotis. É permitida a entrada de grupos de dez pessoas por vez, que permanecem no recinto em torno de 15 minutos. O local é todo telado e tem duas salas com três portas para que as pessoas possam entrar sem que as aves escapem.

Melhorias

O Zoo-VR vem passando por melhorias, e uma delas acontece na área dos pedalinhos. De acordo com a direção do local, os veículos foram reformados, e nesta semana chegaram novos coletes salva-vidas. A previsão é que até o fim do mês novos pedalinhos cheguem para atender o público que visita o zoológico.

“Além desses equipamentos, o zoológico passará em breve por uma reforma geral, com melhorias em diversos espaços, e o projeto está sendo elaborado pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano)”, acrescentou Jadiel Teixeira.

Lazer e diversão

Em meio à fauna presente, o Zoo-VR conta ainda com espaço para piquenique, parquinho para as crianças, que inclui brinquedos para pessoas com deficiência (PCDs) e área verde para o lazer, já que está situado em meio à Mata Atlântica, no entorno da Floresta da Cicuta.

Fotos de divulgação.