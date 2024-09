Após uma denúncia anônima, policias militares desmantelaram, no sábado (dia 7), um ponto de tráfico de drogas em Barra do Piraí. A ação ocorreu na Rua Sebastião Gomes, no Bairro Roseira.

Os agentes receberam informações privilegiadas de que indivíduos estariam escondendo substâncias entorpecentes em uma área de mata na localidade. Imediatamente, a guarnição se deslocou ao local e iniciou uma busca minuciosa pelo terreno.

Durante a operação, a equipe encontrou uma bolsa escondida no matagal, contendo 28 papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 5,6 gramas, e 52 pedras de crack, com peso total de cerca de 15,6 gramas. Apesar da apreensão do material, nenhum suspeito foi encontrado na área durante a busca.

O material apreendido foi levado à 88ª DP (Barra do Piraí).

