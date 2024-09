Um jovem de 23 anos perdeu a vida em um trágico acidente de moto na noite de sábado (dia 7), no bairro Santa Cruz II, em Volta Redonda. O fato ocorreu na Avenida Nossa Senhora do Amparo.

De acordo com informações preliminares, a vítima teria colidido com uma pedra enquanto pilotava sua moto. O impacto resultou em sua projeção para fora da via, levando à morte instantânea no local do acidente. O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, mas já encontrou o rapaz sem vida.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços e o caso está sendo investigado para determinar as causas exatas do acidente.