Policiais Civis da 93ª DP (Volta Redonda) prendem em flagrante, nesta terça-feira (dia 10), um homem, de 54 anos, que teria desferido vários golpes de faca em sua própria filha, de 25. O caso está sendo tratado como tentativa de feminicídio.

A prisão ocorreu sob a coordenação e orientação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto, após as autoridades tomarem ciência de que uma mulher havia sido esfaqueada pelo pai no condomínio Residencial Vila Jardim, localizado no bairro Roma. Os policiais foram até o local, onde prenderam o alvo em flagrante.

A vítima foi socorrida e encontra-se internada em estado grave com 12 perfurações nas costas e na virilha.

O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado e a disposição da Justiça.

Imagem: Divulgação