O Governo do Rio de Janeiro participa, esta semana, da Flumisul 2024 – Feira de Negócios do Sul Fluminense – em Barra Mansa, com mais uma edição do Empreenda+Mulher, evento sobre empreendedorismo feminino, promovido pelas secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e da Mulher. O evento começa nesta quarta-feira (dia 18), e prossegue até sábado (dia 21), com palestras sobre finanças, criatividade feminina para potencializar as vendas, liderança de alta performance, direito digital (protegendo seu negócio nas redes sociais), e-commerce (Como vender mais utilizando a loja virtual) e estratégias de frete para fidelizar clientes.

Também haverá uma Rodada de Negócios e de Créditos do DesenvolveRJ, na quinta-feira (dia 19), e o “Encontro Sebrae Delas: Você sabe comunicar o valor que o seu negócio entrega?”, que será realizado no sábado (dia 21). São parceiros do evento em Barra Mansa a AgeRio, o Sebrae, CMEC, Associação Comercial de Barra Mansa (ACIAP), e a secretaria municipal da Mulher de Barra Mansa, entre outros.

Segundo a secretária interina de Desenvolvimento Econômico do Estado, Fernanda Curdi, o Empreenda+Mulher, criado no ano passado, já atingiu mais de 1,2 mil mulheres, que participaram das palestras e capacitações do programa, sendo que 431 participaram das rodadas de negociações, que geraram R$ 6,7 milhões em expectativa de negócios.

— O Empreenda+Mulher é uma iniciativa do Governo do Rio que vem fortalecendo o empreendedorismo feminino no estado, com o objetivo de apoiar, estimular e empoderar cada vez mais as mulheres em nossa sociedade. Já foram realizados eventos nos municípios do Rio de Janeiro, Petrópolis, Três Rios, Niterói, Itatiaia e Nova Friburgo. Neste mês de setembro, o programa foi realizado em Armação dos Búzios e, agora, chega a Barra Mansa. Com essa edição, alcançamos cinco regiões do estado — ressaltou Fernanda Curdi.

De acordo com a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, trazer o Empreenda+Mulher para a Flumisul destaca a importância da participação feminina em todas as áreas de negócios.

— A secretaria da Mulher tem como uma de suas pautas prioritárias o empreendedorismo feminino, e estou muito feliz por estar com as empreendedoras de Barra Mansa, realizando ações para impulsionar negócios e gerar autonomia econômica. Essa é uma política pública fundamental — enfatizou Heloisa Aguiar.