Durante uma operação de fiscalização no km 307 da Rodovia Presidente Dutra, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na segunda-feira (dia 16), um caminhão transportando chapas de granito com um excesso significativo de peso, ultrapassando os limites estabelecidos tanto pelo fabricante quanto pela legislação vigente.

O veículo, que saiu do Espírito Santo com destino ao Paraná, deveria transportar, no máximo, 23 toneladas somando seu peso e o da carga. No entanto, após pesagem, constatou-se que o caminhão estava com 36,6 toneladas, resultando em um excesso de 12,5 toneladas, mesmo com a tolerância de balança aplicada.

Além do excesso em relação ao pavimento, os policiais também verificaram que a capacidade máxima de tração do veículo, estabelecida pelo fabricante em 32 toneladas, foi ultrapassada em 4,6 toneladas, o que pode acarretar problemas mecânicos e estruturais.

A PRF destacou que o transporte de cargas acima dos limites permitidos provoca danos ao asfalto das rodovias, colocando em risco a segurança dos motoristas, especialmente de veículos menores, além de aumentar o risco de acidentes graves. Empresas de transporte e condutores são orientados a seguir rigorosamente as normas de peso e as especificações dos veículos para evitar sanções e garantir a segurança nas estradas.

O caso foi encaminhado para as autoridades judiciárias para a devida apuração e demais procedimentos cabíveis.

A PRF reforça a importância da conscientização sobre o transporte rodoviário de cargas, que movimenta grande parte da economia nacional, mas precisa ser realizado dentro dos limites permitidos para evitar prejuízos à infraestrutura e à segurança viária.

Foto: Divulgação