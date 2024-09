A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de terça-feira (dia 17) um homem de 32, condutor de um Fiat Palio, que causou um acidente ao dirigir embriagado na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O motorista invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma motocicleta Honda CG 160, resultando em graves ferimentos no motociclista, de 23 anos. O jovem foi levado ao Hospital de Emergência de Resende.

O acidente ocorreu por volta das 21h30, na altura do km 296, na pista auxiliar de mão dupla em Floriano. A equipe da PRF que atendeu a ocorrência submeteu o motorista do Palio ao teste do bafômetro, que apontou 0,89 mg/L de álcool no sangue, configurando crime de trânsito. O homem foi preso em flagrante e a ocorrência encaminhada à 90ª DP (Barra Mansa) para os procedimentos legais.

Foto: Divulgação/PRF