A cidade de Barra Mansa se prepara para ser o centro das atenções nos próximos quatro dias com o início da 26ª edição da Flumisul, uma das maiores feiras multissetoriais do estado do Rio de Janeiro. O evento, que reúne empresas de diversos segmentos, acontece a partir desta quarta-feira (dia 18), no Parque da Cidade, e vai até o próximo sábado (dia 21). A expectativa é de que mais de 60 mil pessoas circulem pelo local.

Após ser retomada no ano passado, a feira deste ano conta com uma área de mais de cinco mil metros quadrados, que abrigará cerca de 150 expositores de setores como indústria, comércio, prestação de serviços, agronegócio, construção civil, turismo, artesanato e o novo setor de saúde, uma das novidades de 2024.

Com entrada gratuita e amplo estacionamento para maior comodidade dos visitantes, a Flumisul promete atrair tanto empresários quanto o público em geral, oferecendo uma ampla praça de alimentação e atrações culturais ao longo dos dias de evento. Além disso, o comércio varejista será destaque com o Saldão BM, um outlet com produtos de ponta de estoque que promete chamar a atenção dos consumidores.

O evento também contará com um auditório com capacidade para 100 pessoas, onde será realizada uma programação intensa de palestras, oficinas e rodada de negócios, criando oportunidades de networking e capacitação para os participantes. Outro atrativo é a presença do Balcão de Empregos, que realizará o cadastro de currículos de pessoas interessadas em vagas no mercado de trabalho.

