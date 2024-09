Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante neste sábado (dia 21) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após ser flagrado dirigindo sob influência de álcool, em Resende. O fato ocorreu no km 313 da Rodovia Presidente Dutra. O motorista, que conduzia um GM/Corsa sem cinto de segurança, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,53 mg/L de álcool, acima do permitido pela legislação.

Além da prisão, o jovem foi autuado por infrações de trânsito, como dirigir sem cinto e estar com o licenciamento vencido. O veículo foi removido ao pátio da UOP Floriano, e o caso encaminhado à 89ª DP (Resende).