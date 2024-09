O Coritiba Crocodiles, tradicional equipe de futebol americano de Curitiba/PR, divulgou uma nota de pesar confirmando a tragédia que vitimou três de seus atletas em um grave acidente de ônibus na descida da Serra das Araras, em Piraí, na manhã deste sábado (dia 21). O veículo, que transportava 43 pessoas, incluindo jogadores e membros da equipe, estava a caminho do Rio de Janeiro para disputar uma partida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano contra o Flamengo Imperadores.

Na nota, a equipe expressou profunda tristeza e informou que está dando suporte às famílias dos falecidos e aos feridos. “Estamos acompanhando de perto a situação e dando o suporte necessário às pessoas feridas e suas famílias”, declarou o Coritiba Crocodiles. O time ressaltou que o foco agora está em apoiar os afetados pela tragédia e pediu orações e energias positivas neste momento de luto.

O Acidente

O acidente aconteceu na altura do km 225 da Serra das Araras. O ônibus fretado tombou, resultando na morte de três homens – um de 20 anos e dois entre 35 e 40 anos. Outras 11 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A equipe estava a caminho de uma partida que seria realizada às 14h no Esporte Clube Anchieta, no Rio de Janeiro. Devido ao ocorrido, o jogo foi cancelado. As investigações sobre as causas do acidente continuam.

Foto: Reprodução/Instagram @coritibacrocodiles