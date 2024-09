O Hemonúcleo de Barra Mansa segue pedindo colaboração da população para novas doações, principalmente os tipos sanguíneos O-, AB- e B-, que se apresentam em situação crítica, além de A- e O+ (ambos em baixa). Atualmente os tipos A+, AB+ e B+ estão com estoque considerado adequado.

Thaís Mendes, coordenadora do Hemonúcleo, destaca a importância de cada doação. “É essencial que as pessoas sejam conscientizadas e tenham um olhar de solidariedade para com o próximo, porque cada doação de sangue é um ato nobre que ajuda a salvar muitas vidas, como de pacientes de câncer e de quadros como anemia profunda, hemofilia e hemorragia grave, entre outros”, afirmou Thaís, lembrando que cada doação dura em média 15 minutos.

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, estar saudável, pesar no mínimo 50 quilos e evitar álcool 12 horas antes da doação. Menores de idade devem ter autorização dos responsáveis, e a primeira doação para idosos deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Após uma tatuagem, é necessário aguardar seis meses.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. As doações são aceitas de segunda a sexta, das 7h às 11h, exceto feriados. Para mais informações, ligue para (24) 3512-0788.

Feriado

O Hemonúcleo de Barra Mansa lembra ainda que a unidade funcionará normalmente durante o feriado do aniversário da cidade, dia 03 de outubro, na próxima semana. Porém, não funcionará nos dias 30 de setembro e 1º de outubro (segunda e terça-feira) por conta do decreto que antecipou a comemoração municipal.

Fotos: Arquivo PMBM