O Governo do Estado, a partir de um trabalho conjunto entre Secretaria de Estado do Ambiente, Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e Secretaria Estadual de Polícia Civil, prendeu na terça-feira (dia 24) o homem acusado de iniciar o incêndio que atingiu o Monumento Natural da Serra dos Mascates no dia 22 de agosto, em Valença. A queimada de grandes proporções durou quatro dias e atingiu aproximadamente 160 hectares da unidade de conservação estadual, resultando na morte de animais, dano à vegetação e perdas materiais de propriedades vizinhas.

O fogo foi oriundo da queima de lixo doméstico, no qual as chamas saíram do controle e se alastraram em direção à Serra dos Mascates. O acusado pelo incêndio já possui histórico de notificações por comportamento gerador de perigo ambiental e é apontado como autor de outras queimadas na região.

– É importante que as pessoas tenham a consciência de que provocar incêndio florestal é crime. Por determinação do governador Cláudio Castro, o Estado empenha todos os esforços para que os responsáveis sejam identificados e severamente punidos – o que já está acontecendo na prática. Ainda temos um longo período de estiagem pela frente e é preciso que a população faça a sua parte para evitarmos as queimadas de florestas. As pessoas não podem fazer queima de lixo, ou pôr fogo em terrenos baldios; acender fogueiras, jogar guimbas de cigarro acesas em áreas com vegetação. A população também pode ajudar, encaminhando denúncias à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) ou pelo Linha Verde, do Inea – assinala o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Localizado na Região do Médio Paraíba, o Monumento Natural Estadual da Serra dos Mascates é uma unidade de conservação administrada pelo Inea e inserida integralmente no município de Valença, abrangendo cerca de 670 hectares. Um dos seus principais objetivos de criação é proteger remanescentes de Mata Atlântica da área, além de preservar as inúmeras nascentes e recuperar as áreas degradadas existentes no limite do local.

Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Linha Verde por meio dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253-1177 (capital). No aplicativo para celular “Disque Denúncia Rio”, os usuários com sistema operacional Android ou iOS, podem denunciar anexando fotos e vídeos, com a garantia de anonimato.

Foto: Reprodução/Redes Sociais