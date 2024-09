Dois jovens, de 21 e 15 anos, foram detidos na manhã de quinta-feira (dia 26) em Valença, sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Cambota. A abordagem aconteceu por volta das 10h10, quando policiais do 10º BPM avistaram os suspeitos em atitude suspeita na Rua Maria Resende, próximo à sede do bairro.

Ao notarem a presença da guarnição, que estava no local realizando testes em uma viatura, os jovens tentaram fugir, abandonando uma bolsa com 18 tubos plásticos, contendo substância em pó e ostentando etiquetas de uma facção criminosa local. Após perseguição, os policiais conseguiram deter os suspeitos no topo de um morro nas proximidades.

Com um dos detidos, de 21 anos, foram encontrados R$ 210 em espécie, além de um celular. O jovem assumiu a posse das drogas, totalizando 18,3 gramas de cocaína, conforme laudo pericial. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à 91ª DP, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O segundo envolvido, um adolescente de 15 anos, foi liberado após prestar depoimento, acompanhado de sua mãe. O celular dele foi devolvido, mas o dinheiro apreendido permaneceu retido para investigação.

Foto: Divulgação