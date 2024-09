A Prefeitura de Volta Redonda busca ampliar a cobertura vacinal dos animais contra a raiva, incentivando que os tutores levem seu cão ou gato de estimação para ser imunizado na última etapa da campanha de vacinação antirrábica de 2024, que acontece neste sábado, dia 28 (sábado), das 8h às 17h.

Animais a partir dos três meses de vida podem ser vacinados, não sendo necessário apresentar nenhum comprovante. Basta um adulto levar o cão ou gato em segurança até os locais de aplicação. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça que a dose é de extrema importância, sendo indicada para a prevenção da raiva, doença que pode ser transmitida para humanos e até levar à morte.

O encerramento da campanha contará com 17 pontos de imunização, incluindo o drive-thru na Ilha São João, além de outros locais simultâneos pela cidade nos bairros; Açude; Vila Brasília; Mariana Torres; Retiro; Vale Verde; Vila Mury; Siderlândia; Belmonte; Jardim Belmonte; Padre Josimo; Voldac; Belo Horizonte e Fundação Beatriz Gama.

“Nas duas etapas anteriores, realizadas em 31 de agosto e dia 14 deste mês, tivemos uma cobertura vacinal abaixo da média. De acordo com o nosso último levantamento, foram vacinados 6.437 animais, sendo que nossa expectativa era imunizar 7.500 cães e gatos”, comentou a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad.

A coordenadora lembrou que para a doença (raiva) se manter erradicada é fundamental que os animais sejam vacinados, e que anualmente o município oferece a dose gratuitamente.

“Mesmo que o tutor tenha perdido a data da vacinação no seu bairro, ele pode levar o seu animalzinho em outro bairro ou no drive-thru na Ilha São João, que também conta com espaço para motociclistas e pedestres”, disse Soledad.

Em Volta Redonda, a dose da vacina antirrábica também está disponível durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado no bairro Três Poços. No CCZ, é preciso realizar agendamento para evitar desperdício de doses. Os tutores podem ligar no telefone (24) 3512-8498 ou WhatsApp (24) 99233-4480.

Leve seu animal em segurança

Para garantir a segurança do animal e das pessoas durante a vacinação, é indicado que os cachorros sejam levados na coleira; e para os cães de grande porte, além da guia, recomenda-se a utilização de focinheiras. Já os gatos devem ser levados em caixas de transporte para animais domésticos. Recomenda-se ainda que todos os animais sejam conduzidos por um adulto, para evitar acidentes.

Última etapa da campanha de vacinação contra a raiva 2024

Sábado (28/09), das 8h às 17h

Drive-thru na Ilha São João

UBSF Açude 1

UBSF Açude 2

UBSF Vila Brasília

UBSF Mariana Torres

UBSF Retiro I

UBSF Retiro III

UBSF Vale Verde

UBSF Vila Mury

UBSF Siderlândia

UBSF Belmonte

UBSF Jardim Belmonte

UBSF Padre Josimo

CRAS Voldac

CRAS Belo Horizonte

CAM – Fundação Beatriz Gama

Retiro II – Escola Amaral Peixoto

Foto: Arquivo – Secom/PMVR.