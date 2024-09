Dois assassinatos foram registrados neste sábado (dia 28) nas cidades de Volta Redonda e Barra Mansa. Ambos os crimes ocorreram em plena luz do dia.

Em Barra Mansa, um homem foi morto a tiros no bairro Vila Nova. O crime aconteceu na Rua Arthur Oscar, onde dois suspeitos, em uma motocicleta, dispararam várias vezes contra a vítima, que morreu no local. De acordo com informações da Polícia Militar, há fortes indícios de que o homicídio esteja relacionado ao tráfico de drogas. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia no local, enquanto o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Até o momento, os autores do crime seguem foragidos, e a investigação continua em andamento na delegacia de Barra Mansa.

Já em Volta Redonda, na mesma tarde, um homem de 45 anos foi baleado na Rua Caxambu, no bairro Minerlândia. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito na unidade. A Polícia Civil também investiga o caso.