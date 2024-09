O Volta Redonda deu um grande passo rumo ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Jogando no Estádio Raulino de Oliveira, neste sábado (dia 28), o time carioca venceu o Botafogo-PB de virada por 2 a 1, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C. O triunfo foi construído com gols de MV, de pênalti, e Keliton nos minutos finais, após Joãozinho ter aberto o placar para os visitantes.

Com a vitória, o Voltaço chegou aos nove pontos, garantindo a liderança do Grupo A. O time agora torce por uma vitória do Remo contra o São Bernardo, no jogo deste domingo (dia 29). Se o Remo vencer, tanto ele quanto o Volta Redonda garantem antecipadamente o acesso à Série B. Caso contrário, o Voltaço terá que decidir a vaga na última rodada, fora de casa, contra o próprio São Bernardo.

Foto: Raphael Torres/VRFC