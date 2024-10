Na última semana antes das eleições, Guto Nader, candidato a prefeito de Pinheiral pelo MDB, destacou a importância do voto útil como estratégia para garantir uma verdadeira mudança na administração municipal. Guto afirmou ser o único candidato capaz de enfrentar a continuidade representada pela atual gestão, a qual, segundo ele, tem negligenciado questões fundamentais como o transporte público e os serviços da concessionária Rio +.

“Eu sou o único candidato que representa a verdadeira mudança em Pinheiral. É fundamental que os eleitores avaliem quem realmente tem condições de derrotar o continuísmo desse grupo que está no poder e que ignora o descaso com o transporte público e a conivência com os abusos da Rio +,” declarou Guto.

O candidato ressaltou que sua proposta de campanha, que tem ganhado apoio crescente entre os eleitores, é a mais viável para promover mudanças significativas. “Se você, eleitor, tem um outro candidato que se opõe ao que está aí, mas não acredita que ele pode derrotá-lo, nós somos a opção mais viável. Nossa candidatura está em ascensão e a população está percebendo isso. Nós somos o voto útil em Pinheiral,” afirmou.

Guto Nader apresentou propostas ousadas, como a implementação do programa Tarifa Zero, que garantiria transporte público gratuito para a população de Pinheiral. “Esse é o maior e mais ousado projeto de transporte público da história de Pinheiral, que pretende garantir ônibus gratuito para toda a população, 100% elétrico, com wifi e ar condicionado,” explicou.

Além disso, o candidato criticou a atual gestão pela falta de fiscalização sobre a concessionária Rio +, que, segundo ele, tem falhado em fornecer serviços essenciais. “Nós vamos rever o contrato com a Rio +. O poder público está fechando os olhos para os abusos, como a falta de água frequente e as taxas exorbitantes para desligamento e religação do serviço,” destacou.

Guto Nader concluiu enfatizando sua posição como legítimo representante da mudança e convocou a população a refletir sobre seu papel nas próximas eleições. “Estamos prontos para transformar Pinheiral. É hora de a população se unir e fazer valer a sua voz,” finalizou.

Foto: Divulgação