O documentário “Favela do Papa” terá uma pré-estreia em Volta Redonda, seguida de um bate papo com o diretor do filme. A exibição será no dia 4 de outubro, às 19h30, no Cine Gacemss 2. O diretor Marco Antônio Pereira estará presente e após o filme vai conversar com o público e os convidados: Enio Puello (gerente executivo de Variedades da TV Brasil), José Maria da Silva (coordenador geral do Movimento Ética na Política) e Lincoln Botelho da Cunha (professor universitário, arquiteto e urbanista).

Sobre o filme

O longa-metragem “Favela do Papa” é o quarto filme dirigido pelo cineasta e produtor Marco Antônio Pereira. Uma produção da Urbano Filmes, o projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo de apoio à cultura em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de covid-19. A distribuição nos cinemas será feita pela Cavideo e conta com suporte da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio. O lançamento nas salas do Rio de Janeiro aconteceu no dia 22 de agosto.

O documentário aborda o movimento de resistência dos moradores da Favela do Vidigal contra uma ordem de remoção, na década de 70. É um episódio divisor de águas em se tratando de política fundiária: a organização popular, com o apoio da Igreja Católica e personalidades, fez com que a atenção da mídia e da população brasileira recaísse para a comunidade do Vidigal impedindo a perda de moradias para exploração imobiliária.

Através do resgate de imagens preciosas de época e entrevistas, o filme mostra como se deu esse apoio na defesa da permanência dos moradores em seu território. O engajamento da Igreja católica, através da Pastoral das Favelas, de juristas e do artista Sérgio Ricardo, fez a diferença e a vitória foi coroada com a visita histórica do Papa João Paulo II à favela em 1980, reconstituída agora pela primeira vez no documentário.

Serviço:

Exibição do filme “FAVELA DO PAPA” de MARCO ANTÔNIO PEREIRA

Após exibição bate-papo com ENIO PUELLO (gerente executivo de Variedades da TV Brasil), JOSÉ MARIA DA SILVA (coordenador geral do Movimento Ética na Política) e LINCOLN BOTELHO DA CUNHA (professor universitário, arquiteto e urbanista)

Dia: 04 de outubro (sexta)

Horário: 19h30

Local: Cine GACEMSS 2 (115 lugares)

Classificação etária: Livre

Duração: 76 min

Valor do ingresso:

Promoção todos pagam meia (R$ 12,00) / Associados do Gacemss = entrada franca

Sobre o diretor e produtor Marco Antônio Pereira

Com formação em arte-educação e cultura, Marco Antônio Pereira é volta-redondense e iniciou sua carreira profissional na indústria criativa no setor de entretenimento e festas. Seu contato com o audiovisual se deu através da publicidade como diretor de comerciais para TV. Motivado em desvendar lugares e pessoas em seus processos de transformação em seus territórios e com olhar sobre os direitos humanos, fundou a empresa Urbano Filmes em 2012. A partir daí produziu e dirigiu quatro longas-metragens documentais, com passagens por festivais nacionais e internacionais, além de exibições na TV: “Paisagem carioca – vista do Morro” (2013), “No caminho das pedras” (2019), “Uruguai – na vanguarda” (2019) e “Favela do Papa” (2023).

Sobre a produtora Urbano Filmes

Empresa brasileira de produções audiovisuais fundada, em 2012, por Marco Antônio Pereira. Ao longo de mais de 10 anos de experiência, vem desenvolvendo conteúdo documental em múltiplos formatos: longas-metragens, curtas e séries para televisão. A missão da Urbano é desvendar lugares e pessoas em processos de transformação em seus territórios tendo como tema central os direitos humanos. A Urbano já produziu quatro filmes longa-metragem documentário que alcançaram um público estimado de 15 milhões de lares. Seus próximos projetos em fase de finalização (“Tunísia” e “Minha Viagem a Cuba”) se mantêm no tema dos direitos humanos, papel da mulher na democracia, movimentos populares, Primavera Árabe, economia criativa e história recente de Cuba.

Sobre a distribuidora Cavideo

Locadora de vídeo e distribuidora de filmes criada em 2005 por Cavi Borges. Posteriormente, a Cavideo passou a organizar mostras de filmes, lançar livros, atuar como produtora e empreendeu uma ocupação nos cinemas do Grupo Estação, em Botafogo. Até julho de 2020, a Cavideo tinha um acervo de 25 mil títulos. Em fevereiro de 2021, passou a ter uma biblioteca de cinema no espaço Marialva Monteiro, nas Casas Casadas, local cedido pela RioFilme.