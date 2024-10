O Concurso promovido pela Câmara Municipal de Barra Mansa, do Estado do Rio de Janeiro, permanece com suas inscrições abertas para interessados, desde o dia 23 de setembro de 2024, mantendo-se assim até às 23h59 do dia 24 de outubro de 2024, conforme horário de Brasília/DF. Os interessados podem fazer o seu cadastro através do site da Instituição organizadora Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br).

O concurso visa o provimento de algumas vagas e cadastro reserva dentro dos seguintes cargos e requisitos:

Para aqueles que têm como formação o Ensino Médio/Técnico Completo, os cargos disponibilizados são: Auxiliar Administrativo, com salário inicial de R$2.492,13 e carga horária de 30 horas semanais; e Auxiliar de Comunicação e Mídias Sociais, com salário inicial e carga horária correspondentes ao cargo anterior.

Para aqueles que têm como formação o Ensino Superior Completo, os cargos disponibilizados são: Analista Administrativo; Analista Contábil-Financeiro; Analista de Recursos Humanos; Assessor da Imprensa; Contabilista do Controle Interno; Contador; Oficial de Patrimônio; Oficial Legislativo: Procurador; e Supervisor de Tesouraria, todos com salário inicial de R$3.364,38 e carga horária de 30h semanais.

Para mais informações acerca dos cargos e seus requisitos, seus benefícios, quantidade de vagas, cidades de aplicação e lotação, o conteúdo programático e demais dúvidas, acesse o site da instituição, através do link Dúvidas Frequentes – Nosso Rumo, na página da organizadora, ou pelo telefone (11) 3964-4946, em dias úteis, no horário das 09h00 às 16h00.

Os candidatos interessados também poderão acompanhar através das redes sociais do Nosso Rumo (Instagram – Nosso Rumo (@nossorumoinstituto) • Fotos e vídeos do Instagram e Facebook), informações, notícias e sugestões relacionadas ao certame, objetivando facilitar o cumprimento dos prazos e obrigações.