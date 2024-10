A partir do dia 31 de outubro, a K-Infra, concessionária responsável pela Rodovia do Aço (BR-393) entre as cidades de Além Paraíba a Volta Redonda, iniciará operação de um novo medidor de velocidade no km 138+350, na pista norte da BR-393, em Sapucaia. O novo equipamento foi configurado para o limite de velocidade de 40 km/h, em um trecho de curva acentuada..

O objetivo da medida é inibir acidentes, especialmente tombamentos, e estimular os motoristas a ficarem ainda mais atentos às sinalizações existentes e reduzir a velocidade, principalmente de veículos pesados. Garantindo assim maior segurança para os motoristas que trafegam pela rodovia.

Dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET) indicam que os tombamentos são o terceiro maior tipo de acidentes de trânsito no país. A instalação do medidor de velocidade foi realizada após avaliação técnica do Setor de Operação da Concessionária, que teve a autorização para seu funcionamento pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Para orientar motoristas e usuários, a Concessionária já disponibilizou próximo do local painel de mensagem variável móvel, para informar sobre o novo equipamento instalado no Km 138+350 e também sobre o limite de velocidade no local.

Na Rodovia do Aço, a K-Infra tem conseguido reduzir significativamente esses incidentes. Em 2021, foram registrados 48 tombamentos, número que caiu para 34 em 2023, em grande parte devido à instalação de medidores de velocidade em áreas de maior risco, como nos kms 274, em Barra do Piraí, e 131, em Sapucaia.

A tendência de redução segue em 2024. Nos primeiros sete meses deste ano, houve 12 acidentes do tipo tombamento, uma queda de 33,33% em relação ao mesmo período de 2023.

Causas de Tombamentos

O excesso de velocidade é a principal causa de tombamentos. Diferente dos veículos leves, que derrapam antes de tombar, os caminhões tombam antes mesmo de derrapar, devido ao deslocamento de peso para o lado externo da curva. Isso torna a situação irreversível e o acidente inevitável.

Além dos riscos à vida e à segurança, os tombamentos causam perda de carga, danos à infraestrutura e, em casos de cargas perigosas, podem representar sérios riscos ambientais e à saúde pública.

A K-Infra segue empenhada em garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela BR-393, com o apoio de tecnologias de controle de velocidade e ações de conscientização.

Sobre a K-INFRA

A K-INFRA é dedicada à segurança e à eficiência da Rodovia do Aço, investindo continuamente em infraestrutura e serviços para garantir a segurança de todos os usuários. Para mais informações sobre o início da operação do medidor de velocidade e atualizações de tráfego, visite nosso site www.k-infra.com.br.