Morreu na manhã desta quinta-feira (dia 3) o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, aos 97 anos. Ele estava internado em um hospital em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, onde tratava de complicações de uma pneumonia.

O jornalista apresentou o Jornal Nacional por 27 anos e, de acordo com dados da Globo, esteve na bancada cerca de 8 mil vezes. Também atuou como narrador em reportagens especiais do Fantástico, no quadro do ilusionista “Mister M”, além de se dedicar à gravação de narrações da Bíblia.

Cid Moreira nasceu em 29 de setembro de 1927, em Taubaté. Ele completou 97 anos no último domingo (dia 29).

Nesta manhã, a esposa de Cid, Fátima Sampaio, falou sobre o falecimento do marido em entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta. Ela afirmou que lembrará do jornalista como um ‘cara espiritualizado’ e ‘tranquilão’.

Cid deixa dois filhos, Roger e Rodrigo, com quem tinha uma relação conturbada devido a vários conflitos familiares. Os filhos do apresentador acusaram a madrasta, Fátima, de falsidade ideológica e de apropriação indevida dos bens do locutor.

Foto: Acervo/Grupo Globo