Na noite de quarta-feira (dia 2), moradores do distrito de Califórnia, em Barra do Piraí, saíram às ruas em uma passeata pela paz e em protesto contra a brutal morte de Pablo Emanuel Guimarães da Silva, de apenas 11 anos. O menino foi assassinado por homens encapuzados e armados que invadiram sua casa, supostamente em busca de seu irmão. Durante a ação, Pablo Emanuel foi baleado. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o slogan “Califórnia pede Paz”, a manifestação reuniu dezenas de moradores, todos vestidos de branco e segurando balões da mesma cor, simbolizando o pedido de paz e segurança. A concentração começou às 19h30, na quadra do Ciep 286, no Morada do Vale. De lá, os manifestantes percorreram as principais ruas do bairro, clamando por justiça e apelando para que as autoridades garantam mais segurança à comunidade.

Pablo Emanuel, carinhosamente chamado de Jogador, era conhecido por seu amor ao futebol e o sonho de se tornar atleta profissional. Ele também era descrito como um menino bom, amável e gentil, muito querido por todos. Além de sua paixão pelo esporte, Emanuel frequentava a igreja católica, onde ajudava o padre durante as missas.

O velório do menino está sendo realizado na Capela Mortuária do Aterrado, em Volta Redonda, e o sepultamento está marcado para às 10h desta quinta-feira (dia 3), no Cemitério do Retiro.

Foto: Reprodução