A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (dia 3) dois homens, de 24 e 26 anos, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e também por saque de carga na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Após o tombamento de uma carreta que transportava resmas de papel, os agentes flagraram dois veículos, um Fiat/Ducato e um GM/Vectra, no local, onde os condutores de cada um deles estavam praticando furto da mercadoria.

A PRF ainda identificou que o motorista de 26 anos não possui Carteira Nacional de Habilitação. Além disso, os dois veículos estavam com parte dos caracteres das placas encobertos de forma a impedir a identificação.

Diante do flagrante, os dois indivíduos foram presos com base nos artigos 155 (furto) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal e a ocorrência foi apresentada na 90ª DP (Barra Mansa) para a tomada dos procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação da mercadoria furtada.

Foto: Divulgação/PRF