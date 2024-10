Um acidente fatal envolvendo uma motocicleta ocorreu na tarde desta quinta-feira (dia 10) na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do posto Cutuba, em Três Rios. O condutor da moto, um homem de 60 anos, morreu no local após perder o controle do veículo devido à pista molhada. Equipes de resgate foram acionadas, mas confirmaram o óbito da vítima no local.

O corpo do motociclista será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Em decorrência do acidente, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos por algumas horas. No entanto, por volta das 15h30, a K-Infra, concessionária responsável pelo trecho, informou que o trânsito voltou a fluir em esquema de pare e siga.

Foto: Reprodução