Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e Guarda Municipal (GMVR), em conjunto com a Polícia Civil (93ª DP), recuperaram na manhã desta quinta-feira (10) uma moto que havia sido furtada na última terça-feira (dia 8), em Volta Redonda. O veículo foi localizado 48 horas depois de ser furtado, no distrito de Antônio Rocha, em Barra Mansa, após um intenso trabalho de inteligência que envolveu a análise de câmeras de monitoramento do Ciosp. O suspeito do crime foi detido.

O veículo foi furtado após ser deixado estacionado pelo proprietário, por volta das 7h, na Rua 545, no bairro Nossa Senhora das Graças, nas proximidades da entrada da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). Por meio de imagens do Ciosp, foi possível indentificar o suspeito e monitorá-lo com o uso das câmeras de leitura de placas, as OCRs (Optical Character Recognition).

De posse das imagens, os agentes chegaram até o homem, que negou a autoria do crime. Ao ser informado de que as câmeras do Ciosp o flagraram com a motocicleta furtada, ele acabou confessando e indicando a localização do veículo, que foi recuperado e devolvido ao dono.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou o trabalho de inteligência do Ciosp e a ação integrada com a Polícia Civil que culminou com a prisão do suspeito, que responderá pelo crime de furto em liberdade.

“Mais um caso em que a tecnologia atuou como aliada da Segurança Pública. Isso demonstra que hoje Volta Redonda exerce o conceito de ‘cidade inteligente’, investindo em tecnologia e tornando o trabalho dos agentes de segurança pública mais ágil e assertivo. Conseguimos recuperar o bem furtado e responsabilizar o autor em 48 horas após o crime. Isso reforça a importância do investimento em tecnologia e demonstra o quanto isso traz resultados positivos e benefícios à população a longo prazo. Sem dúvidas, Volta Redonda é mais segura com o emprego da tecnologia na segurança pública”, enalteceu o Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.