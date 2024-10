Um grave acidente envolvendo dois caminhões no km 243 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Vassouras, nesta quinta-feira (dia 10), resultou no derramamento de gás cloroso, uma carga altamente perigosa. A colisão lateral entre os veículos deixou uma vítima em estado grave, ainda não identificada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as pistas estão totalmente interditadas, sem previsão de liberação.

Equipes do Corpo de Bombeiros especializadas em acidentes com produtos perigosos estão no local para avaliar o vazamento da carga. O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) também foi acionado e deverá fazer uma análise detalhada do impacto ambiental do derramamento. Até o momento, o congestionamento na região já atinge cerca de 7 km.

Motoristas que trafegam pela BR-393 devem buscar rotas alternativas, já que não há previsão de liberação da pista no trecho afetado.

Foto: Divulgação/PRF