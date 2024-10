A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (dia 15), a Operação Predadores, com o objetivo de combater a prática dos crimes de estupro de vulnerável e produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil. A vítima identificada é uma criança de nove anos de idade.

Durante a operação, os policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão, no município de São João de Meriti/RJ, e um mandado de prisão temporária de um homem de 43 anos em Xerém, distrito do município de Duque de Caxias/RJ.

As investigações tiveram início em agosto deste ano, quando policiais lotados na Delegacia da PF em Nova Iguaçu (DPF/NIG) identificaram um usuário da internet que produzia fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil. Em seguida, as mídias eram disponibilizadas na rede mundial de computadores.

Após as formalidades de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil. Se somadas, as penas podem chegar até 33 anos de reclusão.

A ação formaliza a inauguração do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Delegacia de Polícia Federal de Nova Iguaçu, que atuará de forma cada vez mais contundente na referida área.

Vale ressaltar que o mero ato de armazenar material relacionado a abuso sexual infantojuvenil já configura crime hediondo e não permite o arbitramento de fiança.

O nome da operação é uma alusão ao modus operandi dos próprios autores dos delitos, considerados verdadeiros predadores virtuais.