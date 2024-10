Na madrugada desta terça-feira (dia 15) um grave acidente envolvendo um caminhão sem caçamba ocorreu na pista de descida da Serra das Araras, em Piraí. Segundo a CCR RioSP, o fato foi registrado por volta das 00h50, na altura do Km 232 da pista sentido Rio. O veículo colidiu contra uma barreira e, em seguida, caiu em uma ribanceira, pegando fogo logo após o impacto.

A tragédia resultou na morte do motorista, única vítima do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro e conter as chamas, mas o motorista não resistiu aos ferimentos. A faixa 1 da rodovia ficou interditada até as 3h34 para que as equipes de resgate pudessem trabalhar no local com segurança.

A concessionária responsável pela rodovia e a Polícia Rodoviária Federal estão apurando as causas do acidente. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado a colisão. O tráfego foi normalizado após a liberação da pista.