Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), pertencentes ao 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam na manhã de segunda-feira (dia 14), em Valença, um homem de 41 anos, foragido da Justiça há cerca de três anos pelo crime de estupro de vulnerável. Após denúncia anônima, o alvo foi localizado na Estrada Luiz Pereira Graça, no bairro Alberto Furtado. Segundo a Polícia Civil, os abusos começaram quando a vítima tinha sete anos e a família só descobriu quando ele engravidou a menina.

Investigações apontam que os abusos começaram quando a criança tinha sete anos e foram até os 13. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a família só soube do crime com a descoberta da gravidez em 2021. Em depoimento, a vítima disse que os abusos aconteceram no quarto dela e contou ainda que ele sempre a ameaçava.

O caso foi denunciado e um inquérito policial foi aberto. O Ministério Público foi notificado e a vítima recebeu assistência médica e psicológica. Contra criminoso foi expedido um mandado de prisão, pela Comarca de Três Rios Cartório do Juizado Especial Adjunto Criminal, pelo crime de Estupro de Vulnerável, C/C Violência Doméstica Contra a Mulher, C/C Crime Continuado.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à 91ª DP (Valença), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso e, posteriormente, ele foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.