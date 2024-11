Em uma operação realizada na noite de domingo (dia 3), agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar prenderam um homem de 22 anos por suspeita de tráfico de drogas em Arrozal, distrito de Piraí. A ação ocorreu por volta das 18h15, após uma abordagem a um veículo de transporte por aplicativo, um Corsa preto, que estava sendo monitorado por agentes do Serviço Reservado.

A operação foi desencadeada após denúncias informarem que o suspeito estaria transportando drogas no veículo. Com o apoio de policiais que aguardavam em pontos estratégicos, o veículo foi interceptado próximo ao Posto de Saúde de Arrozal. Dentro do carro, além do suspeito, estavam o motorista do Uber e sua namorada, que também foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles.

O suspeito, que estava no banco traseiro, portava uma sacola plástica de supermercado contendo 342 pinos de cocaína, somando um total de 407 gramas. Ao ser questionado, ele admitiu ter pago ao motorista R$ 50 para ser buscado no bairro Pitangueira, onde teria retirado a droga que estava escondida na mata. Segundo o depoimento, a substância seria levada para distribuição no Morro da Fraternidade e Cruzeiro.

Após a apreensão, o suspeito foi conduzido à 94ª DP, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Foto: Divulgação/PM