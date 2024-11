Os aposentados e pensionistas de Volta Redonda podem solicitar até 30 de novembro um desconto de até 50% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2025. A solicitação é simples e pode ser feita pelo site da prefeitura, acessando voltaredonda.rj.gov.br/aposentados, até o fim do mês.

Para pedir o desconto, basta baixar e preencher o formulário no site e enviá-lo com os documentos necessários (RG, CPF e comprovante atualizado de aposentadoria ou pensão, em formato de foto ou escaneado). “O acompanhamento do pedido também pode ser feito online, utilizando o número de inscrição imobiliária”, explicou a diretora do Departamento Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Gabriela Borges.

“A solicitação online evita filas e facilita o processo para o contribuinte, que pode resolver tudo de casa com um celular ou computador”, reforça a subsecretária da Secretaria de Fazenda. Lygia Morelli.

Para quem precisa de ajuda ou não tem acesso à internet, há atendimento presencial na Subprefeitura do bairro Retiro, das 9h às 17h, e também no prédio do Furban (Fundo Comunitário), ao lado da sede principal, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. Em caso de dúvidas, os contribuintes podem ligar para a central de atendimento pelo telefone (24) 3511-3274. Vale lembrar que o atendimento presencial está disponível até 29 de novembro (sexta-feira).

Quem pode aproveitar o desconto

O desconto de até 50% é destinado a aposentados e pensionistas que atendam aos critérios estabelecidos: é preciso ser aposentado ou pensionista por morte (com certidão de casamento ou óbito), ter renda de até 10 salários mínimos, ser proprietário ou morador do imóvel, e estar em dia com o IPTU de 2024.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.