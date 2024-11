Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (dia 5), um homem pelo crime de receptação de veículo. Ele foi localizado pelos agentes em uma fazenda, situada na Avenida Amaral Peixoto, em Barra Mansa.

Com base em investigações do Setor de Inteligência, as equipes foram até o endereço indicado, usado pela facção criminosa que atua na região para guardar carros oriundos de delitos.

No local, os policiais encontraram um veículo Celta, roubado, e um Gol, furtado. No imóvel, os agentes detiveram o homem.