O vereador reeleito, Sidney Dinho (PRD), já reiniciou as ações do mandato parlamentar com uma ideia fixa na mente: Buscar ainda mais qualidade à Educação de Volta Redonda, já para o próximo ano, e a implantação do ensino integral na rede municipal como um todo. Na prática, ele está em Palmas, no Estado do Tocantins, para conhecer de perto o que foi feito na Educação daquela cidade, pelo ex-prefeito (2012/2020), e agora vereador eleito, Carlos Amastha (PSB).

Amastha, que é colombiano, naturalizado brasileiro, implantou um sistema de ensino em tempo integral que, segundo o vereador volta-redondense não tinha conhecimento no País. “Eu não tenho dúvidas de que é uma referência para o Brasil. Ele conseguiu eleger o candidato a prefeito que apoiava, e se elegeu vereador agora”, ressaltou Dinho.

O parlamentar da ‘Cidade do Aço’, fez contato com o vereador Junior Brasão (PL), e com Carlos Amastha, com o objetivo de conhecer de perto as ações que culminaram com a implantação do novo modelo de ensino.

“Falei do meu interesse em conhecer o projeto não só escrito, como na prática. Ele foi super atencioso e, partir de amanhã (terça-feira) estaremos visitando escolas de ensino integral, escolas específica para atender a demanda dos portadores de transtornos em cada particularidade. Além disso, venho para buscar um pouco de conhecimento na área segurança pública, cujos índices são baixos, considerado controlados”, revelou.

De acordo com Sidney Dinho, a cidade de Palmas tem um índice de risco de assassinato de 21,05 pessoas por 100 mil habitantes, o que na visão do volta-redondense, “a torna a segunda capital mais segura do Brasil, impressiona, e que provoca total atenção”.

Na área de Saúde, Dinho contou, por telefone, que também pretende buscar maiores informações sobre o que tem sido feito, ao longo dos anos, naquele município. “Quero conhecer um pouco do atendimento básico ou primeiro atendimento. Tenho notícias de ser bem desburocratizado, bem objetivo e célere nas marcações com especialidades e realizações de exames. A cidade foi totalmente planejada e sua infraestrutura é muito boa. Enfim, estou aqui para conhecer um pouco da realidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos, e poder contribuir de alguma forma com nossa querida cidade de Volta Redonda”, finalizou Dinho.