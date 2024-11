A Transporte Excelsior marcou presença na IX Feira de Estágio e Empregabilidade, realizada no último dia 23 pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) no Campus Três Poços. Desde sua primeira edição em 2016, o evento se tornou uma referência na região, oferecendo aos estudantes de diversos cursos a oportunidade de conhecer empresas relevantes em seu campo de atuação, ampliando assim as possibilidades de networking e inserção no mercado de trabalho.

Durante a feira, a Transporte Excelsior apresentou aos estudantes as vagas disponíveis ao longo do ano em áreas como logística, comunicação e direito, destacando a importância de uma formação técnica sólida aliada à experiência prática.

“Para a transportadora, estar presente na Feira de Empregabilidade é uma chance de troca e crescimento, onde podemos incentivar os futuros profissionais e, ao mesmo tempo, identificar talentos alinhados com nossa cultura de valorização humana e desenvolvimento pessoal”, ressaltou a assistente social da empresa, Priscila Perrut.

O gerente de Recursos Humanos, Renato Coutinho, também enfatizou os benefícios dessa participação para a empresa. “É fundamental conhecer as habilidades e competências dos estudantes, especialmente aqueles que possuem uma visão de carreira sólida e inovadora. Nossa presença aqui reafirma o compromisso da Transporte Excelsior em fomentar a evolução profissional e pessoal dos jovens, conectando-os com as demandas reais do mercado e com as oportunidades que oferecemos.”

“A participação da Transporte Excelsior na IX Feira de Estágio e Empregabilidade reafirma seu papel social na profissionalização, com o objetivo de contribuir para o avanço da região”, complementou a direção do grupo.