A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), em parceria com a Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), abriu inscrições para 40 vagas gratuitas do curso de Técnico em Enfermagem. As aulas serão ministradas no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Os interessados poderão se inscrever até o próximo dia 10 (domingo) pelo site https://portal.coseac.uff.br/faetec2025inscricoes/, onde também está disponível o edital completo da seleção.

No mesmo endereço eletrônico, já está disponibilizado o Cartão de Confirmação de Inscrição. Nele, estará o local e horário de realização da prova objetiva, que acontecerá no dia 15 de dezembro, das 14h às 17h30, e será composta de 40 (quarenta) questões do tipo múltipla escolha, divididas em questões de Língua Portuguesa e de Matemática.

“É uma ótima oportunidade para quem busca se profissionalizar, investindo em uma profissão tão importante. A Fevre agradece a parceria com o Governo do Estado por mais essa oportunidade de qualificação para a população de Volta Redonda”, destacou o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira.

Como fazer a inscrição:

Acesse o site https://portal.coseac.uff.br/faetec2025inscricoes/, clique no link do Edital 4. Em seguida, preencha o formulário, escolhendo a opção de vaga para a Fevre – Colégio Getúlio Vargas – Rua 154, nº 783, Laranjal – Volta Redonda. Após o preenchimento, os candidatos têm até o dia 15 de novembro para pagar a taxa de inscrição.

Foto de Arquivo – Secom/PMVR.