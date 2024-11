A primeira semana de novembro começa com a oferta de 2.446 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Estado do Rio, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.621 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Norte, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 825 vagas, ofertadas pela Fundação Mudes.

A Região Metropolitana oferece de três a quatro salários mínimos (R$ 4.236 a R$ 5.648) para as posições de arrumador de serviços domésticos, babá e cozinheiro, que exigem experiência anterior e o Ensino Fundamental. Na mesma região, e com remuneração de até R$ 2.824, há 14 oportunidades para auxiliar de garçom, em Ipanema; 54 para estoquista, em Copacabana, Jacarepaguá, Méier, Tijuca e São Gonçalo; e 20 para fiscal de loja, na Freguesia. Para pessoas com deficiência (PcD), são 104 vagas para diferentes funções e salários.

No Norte Fluminense, existe uma oportunidade como auxiliar de mecânico de automóvel, exclusiva para PcD, para a cidade de Campos dos Goytacazes, com exigência do Ensino Médio completo e experiência anterior. Na Serra, as 198 ofertas de emprego estão distribuídas em diferentes bairros da cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de açougueiro, balconista, lavadeiro e pedreiro. Também há salários de R$ 4.236 para analista de marketing, em São Pedro, e para mecânico de motor a diesel e motorista de caminhão tanque, na Várzea. Já no Médio Paraíba, são oferecidas 30 oportunidades como babá, caseiro, padeiro e repositor de mercadorias. O salário médio é de R$ 1.412.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, a maioria das vagas captadas (61,8%) é do setor de Comércio, e 38,2% de Serviços. Por nível de escolaridade, 55,5% pedem o Ensino Médio completo e 33,9% o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (80,4%) exige experiência. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre o Governo do Estado do Rio e a instituição Fundação Mudes resultou na oferta de 825 vagas de estágio para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. Para se candidatar, basta acessar o portal www.mudes.org.br.