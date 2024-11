A Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (ACIAP-VR) promoverá, no próximo dia 9 de novembro, um Mutirão de Empregos que promete ser uma oportunidade valiosa para quem busca se inserir ou se reposicionar no mercado de trabalho. O evento ocorrerá das 9h às 16h, na sede da entidade, localizada na Rua Embaixador Assis Chateaubriand, 18, no bairro Aterrado.

Com mais de 1.000 vagas distribuídas em setores variados, o mutirão reunirá empresas de destaque na região. Entre os segmentos com maior oferta de vagas estão:

Indústria: 475 vagas

Supermercados: 288 vagas

Bares, Restaurantes, Padarias e Lanchonetes: 195 vagas

Lojas de Varejo: 52 vagas

Transporte: 18 vagas

Drogarias: 7 vagas

Lazer: 6 vagas

: 6 vagas Escritórios: 3 vagas

Empresas de renome como CBSI, CSN, Shopping Park Sul, Pizza Hut, Supermarket, e várias outras, estarão presentes, oferecendo uma ampla variedade de oportunidades de emprego para diferentes perfis profissionais.

Para agilizar o atendimento, os interessados podem realizar a pré-inscrição por meio do link disponível nas redes sociais da ACIAP-VR. Associados da ACIAP-VR também contam com benefícios exclusivos, como descontos e serviços diferenciados.

Serviço:

Data: 9 de novembro

Horário: 9h às 16h

Local: R. Embaixador Assis Chateaubriand, 18 – Aterrado, Volta Redonda

: R. Embaixador Assis Chateaubriand, 18 – Aterrado, Volta Redonda Contato: (24) 3347-2999

