Em resposta aos problemas operacionais enfrentados pela Viação Pinheiral, a prefeitura de Volta Redonda anunciou que as linhas municipais 415 (Belo Horizonte x Ponte Alta) e 450 (Nova Esperança x Circular) serão transferidas, em caráter emergencial, para a operação da Viação Elite. A medida foi comunicada pelo prefeito Neto (PP) na quinta-feira (dia 7) e terá validade inicial de 60 dias, com previsão de início da nova operação nos próximos dez dias.

A intervenção foi motivada pelo constante desfalque na frota e problemas operacionais enfrentados pela Viação Pinheiral, que vem recebendo queixas de atrasos, interrupções e falhas mecânicas frequentes. Segundo levantamento da secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), a empresa estava operando com cinco veículos a menos que o necessário, prejudicando a pontualidade e o atendimento das linhas.

O secretário da pasta, Paulo Barenco, explicou que o objetivo é assegurar que a população seja atendida adequadamente enquanto a Viação Pinheiral se reorganiza. “Estamos em contato com outras empresas para viabilizar cinco veículos e equipes extras de forma imediata, garantindo a substituição durante o período de intervenção. Após esses 60 dias, se a Viação Pinheiral não conseguir reestruturar sua frota, outras medidas serão adotadas”, explicou o secretário da pasta, Paulo Barenco.

“A nossa expectativa é que a Viação Pinheiral utilize esse período para melhorar o serviço nas demais linhas. A prefeitura está fazendo a sua parte para que a população sinta uma mudança positiva no transporte público,” afirmou o prefeito Neto. “Se houver necessidade, vamos expandir essas ações para garantir que as necessidades dos usuários sejam atendidas.”

Medidas de monitoramento e exigências para a Viação Pinheiral

A STMU está realizando uma vistoria completa na frota da Viação Pinheiral, com conclusão prevista para segunda-feira, dia 11, para verificar as condições operacionais dos veículos. Além disso, a secretaria também está consultando outras operadoras de transporte para verificar a disponibilidade imediata de cinco veículos adicionais e a contratação de mão de obra necessária para dar suporte às operações.

Barenco afirmou que, se ao fim do período de intervenção de 60 dias a Viação Pinheiral não conseguir recuperar sua frota e cumprir os requisitos operacionais, a Prefeitura poderá adotar novas providências para assegurar a continuidade do serviço de transporte público na cidade. “Estamos atuando de forma rigorosa para garantir que o transporte coletivo funcione de maneira eficiente e segura,” declarou o secretário.

Esforços para melhorar a qualidade do transporte

Além da intervenção nas linhas 415 e 450, novos investimentos estão sendo feitos para renovar a frota de transporte público de Volta Redonda. Recentemente, a Viação Elite adquiriu cinco novos veículos zero-quilômetro, equipados com ar-condicionado, que deverão ser incorporados às linhas municipais na próxima semana.

“Esse investimento reflete nossa preocupação em oferecer um transporte digno à população de Volta Redonda,” ressaltou o prefeito Neto, destacando a importância de garantir um serviço de qualidade para os moradores.

A prefeitura de Volta Redonda também está em diálogo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, representado pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (Detro-RJ), para resolver questões ligadas às linhas intermunicipais operadas pela Viação Pinheiral, buscando uma solução conjunta para os problemas de transporte da região.

Vale ressaltar que, devido a uma decisão judicial, a administração municipal não pode realizar uma licitação global para o transporte público, o que limita as opções para uma solução definitiva, mas a prefeitura segue explorando alternativas para melhorar o serviço.

Com essa série de ações e intervenções, a Prefeitura de Volta Redonda busca garantir um transporte público mais seguro, pontual e confortável, mostrando compromisso com a população e determinação em enfrentar os desafios do setor.