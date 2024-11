Na madrugada de sexta-feira (8) para sábado (9), três indivíduos invadiram a garagem da Viação Elite, localizada no Jardim Belvedere, em Volta Redonda, e furtaram 21 módulos eletrônicos de ônibus. Os componentes, essenciais para o funcionamento dos veículos, estavam estacionados no pátio da empresa no momento da ação criminosa.

De acordo com informações obtidas pela empresa, a quadrilha que cometeu o furto é a mesma que tem agido na região há vários meses, realizando roubos semelhantes em outras cidades próximas, como Resende e Barra do Piraí. Recentemente, o grupo também foi responsável por furtos em Volta Redonda.

A Viação Elite está tomando todas as providências necessárias para mitigar os impactos do incidente, buscando alternativas para garantir que o serviço de transporte público continue funcionando com o mínimo de interferência possível para os passageiros. No entanto, a empresa informou que, devido à falta de estoque desses módulos eletrônicos no mercado, a reposição imediata das peças furtadas não será possível.

As imagens do circuito de segurança da empresa já foram enviadas à 93ª Delegacia de Polícia, onde um boletim de ocorrência está sendo registrado. A Viação Elite reafirmou seu compromisso de colaborar com as autoridades para ajudar na identificação e punição dos responsáveis pelo crime.

Em nota, a empresa também agradeceu a compreensão dos passageiros e destacou que, apesar do ocorrido, continuará empenhada em manter a qualidade e a pontualidade do serviço prestado à comunidade. A Viação Elite afirmou ainda que está fazendo todo o possível para minimizar os transtornos aos usuários, mas pediu paciência enquanto trabalha para solucionar o problema.

A situação traz à tona a crescente preocupação com a segurança das garagens e pátios de transporte público na região, já que furtos desse tipo têm se tornado recorrentes nos últimos meses. A polícia segue investigando o caso, na tentativa de capturar os criminosos e evitar novos incidentes semelhantes.

Foto: Reprodução