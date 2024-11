Em uma surpreendente reviravolta, a Polícia Civil descobriu que o vendedor de bebidas esfaqueado na manhã de segunda-feira (dia 11), no bairro Conforto, em Volta Redonda, não foi alvo de um assalto, como inicialmente relatado, mas sim de uma agressão praticada pela própria namorada. O caso, que ocorreu nas primeiras horas do dia, foi primeiramente registrado como tentativa de roubo. A vítima, um homem de 30 anos, havia sido atingida na perna por uma facada, e a namorada, também de 30 anos, relatou à polícia que o agressor era um suposto assaltante que se passava por cliente.

No entanto, durante as investigações, o depoimento da namorada começou a levantar suspeitas. Informações coletadas pela Polícia Civil apontaram que a versão de assalto não correspondia aos fatos. Com base nos indícios, as autoridades desconfiaram do relato e, ao confrontarem a mulher, ela acabou confessando ter esfaqueado o namorado durante uma discussão.

A faca utilizada no ataque foi apreendida e a suspeita foi presa em flagrante por lesão corporal grave e comunicação falsa de crime. Ela será conduzida para a Cadeia Pública do bairro Roma, onde passará por audiência de custódia.

Enquanto isso, a vítima segue internada no Hospital São João Batista, onde passou por transfusão de sangue e uma cirurgia devido à gravidade dos ferimentos.