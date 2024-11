Policiais civis da 100ª DP (Porto Real) prenderam uma mulher em flagrante, nesta segunda-feira (dia 11), pela venda ilegal de medicamentos abortivos, em Volta Redonda. A criminosa foi localizada e detida no momento em que postava uma encomenda em uma agência dos Correios do município.

Segundo as investigações a presa faz parte de uma quadrilha especializada no comércio de medicamentos abortivos para diversas regiões do Brasil. Com a mulher, foram apreendidos diversos comprimidos escondidos em embalagens de cílios postiços. Já em sua residência, foram encontradas mais cartelas e caixas dos medicamentos.

Ela foi autuada em flagrante por crime contra a saúde pública. As diligências continuam para identificar outros integrantes da quadrilha e as gestantes que adquiriram o medicamento. A ação contou com apoio do Setor de Inteligência dos Correios.

Foto: Divulgação