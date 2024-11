Uma operação conjunta entre as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na prisão de suspeitos de tráfico de drogas e na apreensão de grandes quantidades de entorpecentes, na tarde de terça-feira (dia 12), no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. A ação ocorreu após informações de inteligência indicarem que o ponto de venda de drogas na Rua Olavo Bilac reunia vários traficantes, incluindo um líder local, para atividades criminosas.

Por volta das 12h30, policiais militares e civis se deslocaram ao local em viaturas descaracterizadas, enquanto outras equipes realizavam um cerco tático em vias próximas. Ao chegar ao endereço, as guarnições foram recebidas a tiros e a troca de disparos ocorreu antes da rendição dos suspeitos. Durante a abordagem, alguns dos indivíduos tentaram fugir.

Na ação, a polícia prendeu e apreendeu drogas e objetos vinculados ao tráfico, incluindo celulares, drogas embaladas e prontas para venda, e anotações com registros da movimentação financeira do tráfico. Entre as substâncias apreendidas estavam 124 gramas de cocaína, 670 gramas de maconha, 122 gramas de haxixe e 7 gramas de crack, além de 54 pinos de cocaína com uma das suspeitas, que também portava um triturador de maconha.

Os suspeitos foram autuados por tráfico e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), combinados com o artigo 40, que agrava a pena para crimes cometidos em associação. De acordo com a Polícia Civil, alguns dos envolvidos permanecerão presos para aguardar os procedimentos legais, enquanto um dos suspeitos permanece foragido, mas já foi identificado.

Foto: Divulgação