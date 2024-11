Uma operação policial realizada na tarde de terça-feira (dia 12), no bairro Goiabal, em Barra Mansa, resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas após um suspeito abandonar o material ao perceber a chegada dos agentes. A ação foi conduzida por equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, em resposta a informações de que armas e entorpecentes estariam armazenados em uma residência na Rua Maria Inês Melchior.

Por volta das 17h30, os policiais localizaram o indivíduo, morador do endereço citado, em frente à residência, carregando uma sacola. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito largou a sacola no chão e fugiu do local, não sendo possível capturá-lo. A sacola continha 300 tiras de maconha, 12 porções médias da mesma substância, além de um celular iPhone e uma carteira de identidade.

O material foi encaminhado para a 90ª DP, onde foi registrado o caso como tráfico de drogas. A identidade e o celular encontrados serão analisados para auxiliar nas investigações e elucidar o envolvimento do suspeito no armazenamento e na distribuição dos entorpecentes. A polícia segue com as diligências para localizar o indivíduo e prosseguir com o inquérito.

Foto: Divulgação