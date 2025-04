Defesa Civil de Barra Mansa segue em alerta por conta das chuvas

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), informou que o acumulado de chuvas no município, desde o início, na noite de quinta (dia 3) até o começo da manhã deste sábado (dia 5), é de 60 milímetros.

João Vitor Ramos, coordenador da Defesa Civil, contou que esse número é baixo para o período, considerando-se o que estava previsto, mas as equipes seguem em monitoramento constante, principalmente nas áreas de risco.

“A previsão para este sábado é de chuva moderada e esparsa. Não há risco de inundações no momento, porém já estamos trabalhando com possibilidade de deslizamento e escorregamento de terra, porque o solo já está bastante encharcado pela chuva contínua”, explicou, destacando ainda que serão emitidos dois alertas por SMS referentes a essas informações.

O coordenador informou também que foi registrada uma ocorrência de queda de muro no bairro Colônia Santo Antônio, sem vítimas ou desalojados. “Era uma obra que estava sendo executada e houve o rompimento da estrutura. Já isolamos a área e a equipe está fazendo avaliação técnica, mas não há risco para interdição de edificações”, comunicou João.

O contato com a Defesa Civil de Barra Mansa pode ser feito por meio do telefone 199 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427. Já para falar com o Corpo de Bombeiros, ligue para o número 193.

Foto: Chico de Assis