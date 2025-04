Chuvas: Angra tem mais de 380 desalojados; Prefeitura alinha novas ações 

A Prefeitura de Angra dos Reis realizou na tarde de sábado (dia 5) uma reunião na sede da Defesa Civil para avaliar os serviços executados ao longo do dia, definir prioridades para o domingo e articular a atuação das diferentes secretarias diante dos efeitos das fortes chuvas no município. O último balanço aponta que há 382 pessoas desalojadas.

Estiveram presentes secretários municipais, vereadores, o delegado da Polícia Civil de Angra, Roberto Ramos, a tenente-coronel Amanda Neves, comandante da Polícia Militar de Angra, e representantes do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad). Cada pasta apresentou um panorama das ações realizadas, dificuldades enfrentadas e demandas para continuidade dos atendimentos.

Durante o encontro, foi destacada a relevância das obras de prevenção já realizadas, que contribuíram para mitigar os danos causados pelo volume extremo de chuva. Também foi reforçada a importância de que a população busque informações apenas por meio dos canais oficiais da Prefeitura e veículos de comunicação confiáveis, a fim de evitar a disseminação de boatos e garantir a segurança de todos.

– Quero parabenizar todo o time do Governo Municipal, as secretarias, a Defesa Civil, os servidores e todos os órgãos envolvidos que estão atuando de forma incansável desde o início dessa situação. O trabalho integrado, a dedicação e o compromisso de cada equipe têm sido fundamentais para reduzir os impactos das chuvas e garantir o apoio necessário à população. Reforço também a importância de que todos acompanhem apenas os canais oficiais da Prefeitura e veículos de comunicação sérios, para que as informações cheguem de forma clara, segura e responsável a cada cidadão angrense – destacou o prefeito, Cláudio Ferreti.

Na tarde de hoje, a Prefeitura decretou situação de emergência, permitindo que o município acesse recursos estaduais e federais, faça compras emergenciais, convoque voluntários e adote medidas imediatas de proteção à população, como evacuação de áreas de risco e uso de propriedades em situações emergenciais. O volume acumulado de chuva em Angra ultrapassou os 324 mm em 24h e 357mm em 48h, provocando alagamentos, deslizamentos, transbordamento de rios e danos em diversas áreas da cidade.

PONTOS DE APOIO E ABRIGOS

Alertas por meio de SMS ou sirenes foram acionados em 46 bairros. Em todo o município, 37 pontos de apoio estão em funcionamento, incluindo quatro abrigos (lista abaixo).

SERVIÇOS DE SAÚDE

As unidades de emergência (UPA/SPA) seguem funcionando normalmente, com atendimento 24 horas, todos os dias da semana.

A exceção é o SPA do Parque Mambucaba, que está com os atendimentos temporariamente suspensos. Neste bairro, os usuários devem acionar o SAMU (192) e, conforme a necessidade de cada caso, os pacientes estão sendo encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), SPA do Frade ou Hospital da Praia Brava. O Corpo de Bombeiros também auxilia na transferência de pacientes para o Hospital da Praia Brava. Equipes já atuam no local para restabelecer o funcionamento da unidade.

CONTATOS DEFESA CIVIL

Devido à alta demanda, o número 199 da Defesa Civil pode apresentar instabilidade neste momento. Outras linhas também estão disponíveis para atendimento à população: (24) 3365-4588 e (24) 3377-7991.

TRÂNSITO

Após inspeção técnica e avaliação dos últimos boletins meteorológicos, a CCR RioSP autorizou a liberação total do tráfego de veículos em todos os trechos da Rodovia Rio-Santos. Com isso, as linhas de transporte público municipais estão voltando gradativamente.