Polícia Civil deflagra operação contra envolvidos em homicídios por disputa no tráfico em Paraíba do Sul

Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul), com apoio do Ministério Público e de policiais militares, deflagraram, na sexta-feira (dia 4), a “Operação Em busca da minha sorte”, em Paraíba do Sul. Durante a ação, cinco pessoas foram presas.

As investigações se iniciaram após um violento episódio ocorrido no bairro Eldorado, no dia 23 de março. Na ocasião, dois homens armados e encapuzados saíram de uma mata com armas em punho, matando dois indivíduos e ferindo um terceiro.

Segundo apurado, um dos alvos da ação, após ser solto do sistema penitenciário no fim de 2024, passou a buscar o monopólio da venda de drogas nos bairros Eldorado e Caminho de Dentro. Ele teria expulsado antigos traficantes e ameaçado um grupo de jovens envolvidos na venda de entorpecentes na região. Como eles não cederam às ameaças, o criminoso realizou o ataque, foi executando dois.

Na operação, esse alvo e outros quatro integrantes do seu grupo foram presos. As investigações prosseguem para localizar o líder da quadrilha rival, que havia sido expulso do bairro Caminho de Dentro.