BR-101: Alto volume de chuva interdita trechos da Rio-Santos entre Mangaratiba e Paraty

A CCR RioSP interditou, nas últimas horas, trechos da rodovia Rio-Santos (BR-101) devido ao alto volume de chuva registrado nas últimas 24 horas. A medida, prevista no protocolo de segurança da concessionária, afeta os quilômetros 428 ao 542, abrangendo as regiões de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba, no sul do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a CCR, as interdições devem ser mantidas até pelo menos o meio-dia deste sábado (data), quando é esperada uma redução nos acumulados de chuva. Antes da liberação do tráfego, equipes de engenharia da empresa farão uma vistoria técnica nos pontos interditados para avaliar eventuais riscos.

A concessionária informou que todas as suas equipes operacionais, incluindo veículos e máquinas, estão de prontidão para atuar em casos de emergência. Até o momento, não há registro de ocorrências graves na rodovia.

A CCR RioSP orienta que os motoristas redobrem a atenção, sigam as instruções das autoridades e verifiquem as condições climáticas antes de viajar. A liberação da pista só ocorrerá após confirmação de que não há risco para os usuários.