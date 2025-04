Acordos Coletivo de Trabalho e de Turno da CSN são aprovados por metalúrgicos

Os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) aprovaram, nesta sexta-feira (dia 4), a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026 e do Acordo de Turno 2025/2027. A votação foi realizada de forma online, por meio da plataforma GRTS, homologada pelo Ministério do Trabalho, e contou com a participação de 7.989 trabalhadores.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Odair Mariano, comemorou a aprovação e destacou a importância do envolvimento da categoria no processo. “O voto não é apenas um direito, mas uma ferramenta poderosa para conquistarmos juntos um acordo que realmente atenda às necessidades e demandas do trabalhador”, afirmou.

Resultado da votação – Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026

• Total de votos: 7.989

• Sim: 6.866

• Não: 1.059

• Branco: 30

• Nulo: 34

Principais pontos do acordo:

• Reajuste salarial: 5,85% para salários até R$ 5 mil (incluindo técnicos e supervisores), e 4% para salários acima desse valor, a partir de maio/2025.

• Cartão Alimentação: novo valor de R$ 1.090,26, com participação de 5% do colaborador, a partir de maio/2025.

• Auxílio-creche: novo valor de R$ 738,83, também a partir de maio/2025.

• Crédito extra no Cartão Alimentação: R$ 900 (sem participação do colaborador), concedido até cinco dias úteis após a assinatura do acordo; benefício inclui supervisores e coordenadores.

• Acordo de Abono 2024: pagamento de 1,5 salários ao público operacional, com previsão de quitação até 17/04/2025.

• Manutenção das cláusulas anteriores.

Resultado da votação – Acordo de Turno 2025/2027

• Total de votos: 3.634

• Sim: 3.246

• Não: 366

• Branco: 10

• Nulo: 12

Principais pontos do Acordo de Turno (vigência: 01/12/2025 a 30/11/2027):

• Bônus: R$ 5.541, sendo R$ 4 mil pagos em dinheiro (até 17/04/2025) e R$ 1.541 em crédito extra no Cartão Alimentação (sem participação do colaborador), até cinco dias úteis após a assinatura do acordo.