BR-393: Acidente em Três Rios deixa dois mortos e interdita via por três horas

Um grave acidente ocorrido por volta das 17h15 de sexta-feira (dia 4) no km 164 da BR-393, em Três Rios, resultou na morte de dois homens, de 67 e 75 anos. A colisão envolveu um caminhão e três veículos de passeio, causando também interdição parcial e total da via por quase três horas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão seguia no sentido Três Rios–Paraíba do Sul quando o motorista perdeu o controle em uma curva. O semi-reboque do veículo invadiu a pista contrária e atingiu três automóveis: um Citroën C3, um Fiat Siena e um Fiat Uno.

Os três ocupantes do Citroën C3 e o único ocupante do Fiat Siena saíram ilesos. Já no Fiat Uno, que transportava três pessoas, dois homens morreram no local e o terceiro ocupante sofreu ferimentos leves.

Equipes de resgate e da PRF atuaram no local para atendimento às vítimas e liberação da pista. A ocorrência foi registrada na delegacia de Três Rios e as causas do acidente estão sendo apuradas.

Foto: Divulgação/PRF